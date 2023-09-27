Очільниця місії України при НАТО Наталя Галібаренко стверджує, що у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у жодному форматі не обговорюють членство України в обмін на відмову від тимчасово окупованих територій..

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні з українськими ЗМІ у Брюсселі.

За словами Галібаренко, її запевняють у відсутності офіційних чи неофіційних обговорень з приводу того, що Україна могла б отримати запрошення до НАТО, якщо відмовиться від окупованих Росією територій.

"У штаб-квартирі таких дискусій немає. Ми проговорили з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях такого обговорення немає і не було", – сказала вона.

У зв'язку з цим українська дипломатка згадала раніше поширені в ЗМІ слова керівника приватного офісу генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, які, як вона наголосила, були вирвані з контексту і які згодом спростували.

"На деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації, мені доводилося чути висловлювання, що, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це – неформальні обговорення, у яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція на ті чи інші пропозиції. Тут, у штаб-квартирі НАТО, такого немає", – додала Галібаренко.

За її словами, у дискусіях у штаб-квартирі переважно йдеться про те, як Україна може поєднувати ведення бойових дій для досягнення перемоги над РФ із проведенням реформ.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України раніше також заявляла, що Україні не пропонували членство в НАТО в обмін на території. Водночас вона сказала, що Києву відомо, що такі дискусії існують, але не з Україною.