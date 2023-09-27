В штаб-квартире НАТО нет разговоров о членстве для Украины в обмен на сдачу территорий - Галибаренко

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко утверждает, что в штаб-квартире Североатлантического альянса ни в каком формате не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от временно оккупированных территорий.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом она сказала в общении с украинскими СМИ в Брюсселе.

По словам Галибаренко, ее уверяют в отсутствии официальных или неофициальных обсуждений по поводу того, что Украина могла бы получить приглашение в НАТО, если откажется от оккупированных Россией территорий.

"В штаб-квартире таких дискуссий нет. Мы проговорили с различными делегациями, которые подтвердили, что даже на неофициальных уровнях такого обсуждения нет и не было", – сказала она.

В связи с этим украинский дипломат вспомнила ранее распространенные в СМИ слова руководителя частного офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, которые, как она подчеркнула, были вырваны из контекста и которые впоследствии опровергли.

"На некоторых форумах, где собираются эксперты, неправительственные организации, мне приходилось слышать высказывания, что, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это – неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция на те или иные предложения. Здесь, в штаб-квартире НАТО, такого нет", – добавила Галибаренко.

По ее словам, в дискуссиях в штаб-квартире в основном речь идет о том, как Украина может сочетать ведение боевых действий для достижения победы над РФ с проведением реформ.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ранее также заявляла, что Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории. В то же время она сказала, что Киеву известно, что такие дискуссии существуют, но не с Украиной.