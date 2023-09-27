Парламент Швейцарии снова выступил против реэкспорта военной техники в Украину

Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) в среду отклонил предложение Совета кантонов (верхней палаты) изменить правила реэкспорта оружия в страны, участвующие в военных конфликтах.

Об этом пишет "Европейская правда".

Инициативу поддержали лишь 48 швейцарских депутатов нижней палаты парламента, против выступили 135 – преимущественно депутаты от "Левых" и ультраправой Швейцарской народной партии.

Речь идет о поправке к закону о реэкспорте военной техники, которую еще в июне поддержал швейцарский Совет кантонов.

Согласно ей, реэкспорт разрешался в случае, если страна-участница конфликта пользуется правом на самооборону, причем такой реэкспорт будет иметь обратную силу (то есть будет считаться законным даже тогда, если был осуществлен до вступления закона в силу).

Также предполагалось, что реэкспорт швейцарского оружия из страны, которая его приобрела, разрешался бы через пять лет после покупки – но только в те государства, которые "разделяют ценности Швейцарии и имеют совместный режим контроля за экспортом".

Параллельно швейцарский парламент разрабатывает другой законопроект об изменениях в закон о реэкспорте оружия. Он позволит реэкспорт в случае, если Совет безопасности ООН или две трети членов Генеральной ассамблеи подтвердили нарушение международного права в отношении государства, которое получит оружие.

Положение о запрете реэкспорта оружия в течение пяти лет с момента покупки сохраняется. Сейчас текст законопроекта не готов, поэтому неизвестно, когда его будет рассматривать парламент Швейцарии.

Как известно, сейчас нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие в Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереекспорте.

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