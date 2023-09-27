Парламент Болгарії схвалив передачу Україні ракет до С-300, які треба полагодити

Парламент Болгарії 27 вересня проголосував за зачиненими дверима за постачання Україні ракет до комплексів С-300, які країна нездатна самостійно відремонтувати, але які, за словами Софії, Київ зможе полагодити і використовувати для захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sofia Globe.

Перед ухваленням рішення дебати у парламенті тривали понад три години. Вони розпочались на відкритому засіданні, а потім перейшовши в закритий режим, щоб заслухати болгарського головнокомандувача, адмірала Еміля Ефтимова та другого заступника командувача ВПС, бригадного генерала Петіо Мірчева.

Точний результат закритого голосування не відомий. Також не було зрозуміло, чому голосування проводили в закритому режимі, пише видання.

Напередодні комітет з питань оборони болгарських Народних зборів на позачерговому засіданні прийняв пропозицію, щоб Болгарія відправила в Україну несправні зенітні керовані ракети типу 5В55Р(К) і боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні МВС.

Експерти і Міноборони Болгарії стверджують, що ракети неможливо відремонтувати у країні, натомість Україна має такі умови і зможе їх полагодити.

За відсутності офіційного оголошення результатів голосування, депутат Делян Пеєвський розповів, що рішення було схвалене у середу, при цьому прокремлівська партія "Відродження" виступила проти, а Болгарська соціалістична партія покинула зал засідань під час закритої частини.

Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев заявив, що йдеться про непридатні боєприпаси, які навіть виробник не може відремонтувати, оскільки вони занадто старі.

Гаджев запевнив, що кількість ракет, які будуть надані Україні, є мінімальною і жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії.

Додатковою перевагою він назвав те, що ризик для болгарських військовослужбовців від зберігання таких непридатних боєприпасів буде усунутий.

Нагадаємо, раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.