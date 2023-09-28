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В Україну прибув міністр оборони Франції

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Четвер, 28 вересня 2023, 12:29

В Україні перебуває з візитом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у посольстві Франції.

Лекорню почав візит в українській столиці 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

"День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну", – зазначили у посольстві.

Перед цим стало відомо, що в Україну приїхав міністр оборони Британії Грант Шаппс та, ймовірно, все ще перебуває у Києві. В Офісі президента не уточнювали, коли саме відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС України анонсував, що "за кілька днів" у Києві має відбутися Форум оборонних індустрій за участі понад 160 представників оборонпрому з усього світу. Точні дати події не розкривають. 

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Франція