В Україну прибув міністр оборони Франції

В Україні перебуває з візитом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у посольстві Франції.

Лекорню почав візит в українській столиці 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l'ambassadeur de 🇫🇷 en 🇺🇦 @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) September 28, 2023

"День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну", – зазначили у посольстві.

Перед цим стало відомо, що в Україну приїхав міністр оборони Британії Грант Шаппс та, ймовірно, все ще перебуває у Києві. В Офісі президента не уточнювали, коли саме відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС України анонсував, що "за кілька днів" у Києві має відбутися Форум оборонних індустрій за участі понад 160 представників оборонпрому з усього світу. Точні дати події не розкривають.

Читайте і дивіться також інтерв'ю з французьким депутатом: "Ми воювали з Німеччиною за Ельзас і не будемо вказувати Україні, що їй робити з Кримом"