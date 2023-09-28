Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що анонсований у Києві Форум оборонних індустрій відбудеться вже "за кілька днів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Кулеба розповів, що Форум оборонних індустрій відбудеться у Києві "через кілька днів" і нагадав, що участь у заході підтвердили 165 компаній з різних країн світу.

За його словами, ідея форуму народилася в МЗС іще навесні цього року, і нині за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу.

"Це наша ініціатива, бо ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість постачань тільки за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, насамперед в Україні", – розповів Кулеба

Він зазначив, що співпраця з Україною компаній оборонпрому вигідна для них самих.

"Ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід до бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти. Ми просто, в гарному сенсі цього слова, влучили в "живий нерв" світової політики, бо, на жаль, є часи роззброюватися, а є часи озброюватися. І світ наразі перебуває у фазі, коли доводиться озброюватися, тому що є такі персонажі, як Путін, які живуть категоріями війни, а не миру", – пояснив глава МЗС.

Про наміри провести в Україні Форум оборонних індустрій оголосив президент Володимир Зеленський в середині серпня.

На початку вересня Дмитро Кулеба згадував, що захід має відбутися у Києві "за кілька тижнів".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США під час візиту минулого тижня повідомив про домовленість спільно виробляти зброю.