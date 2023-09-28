В Украину прибыл министр обороны Франции

В Украине находится с визитом министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в посольстве Франции.

Лекорню начал визит в украинской столице 28 сентября в сопровождении посла Франции Гаэля Вейсьера.

Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l'ambassadeur de 🇫🇷 en 🇺🇦 @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) September 28, 2023

"День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину", – отметили в посольстве.

Перед этим стало известно, что в Украину приехал министр обороны Великобритании Грант Шаппс и, вероятно, все еще находится в Киеве. В Офисе президента не уточняли, когда именно состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины анонсировал, что "через несколько дней" в Киеве должен состояться Форум оборонных индустрий с участием более 160 представителей оборонпрома со всего мира. Точные даты события не раскрывают.

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