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В Украину прибыл министр обороны Франции

Четверг, 28 сентября 2023, 12:29

В Украине находится с визитом министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в посольстве Франции.

Лекорню начал визит в украинской столице 28 сентября в сопровождении посла Франции Гаэля Вейсьера.

"День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину", – отметили в посольстве.

Перед этим стало известно, что в Украину приехал министр обороны Великобритании Грант Шаппс и, вероятно, все еще находится в Киеве. В Офисе президента не уточняли, когда именно состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины анонсировал, что "через несколько дней" в Киеве должен состояться Форум оборонных индустрий с участием более 160 представителей оборонпрома со всего мира. Точные даты события не раскрывают.

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Франция