Німеччина готова погодити нову компромісну пропозицію щодо регулювання міграції до ЄС

У Німеччині заявили про готовність погодитися на нову компромісну пропозицію щодо регулювання міграції до Європейського Союзу, яка є частиною масштабної міграційної реформи.

Про це заявила німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Сьогодні ми проголосуємо за цей компроміс, який, на нашу думку, був чудово узгоджений Іспанією", – сказала Фезер.

У липні уряд Німеччини не підтримав компромісну пропозицію, внаслідок чого країни ЄС не змогли сформулювати спільну позицію для переговорів з Європарламентом щодо кризового регулювання.

Основною причиною незгоди Берліна було те, що пропозиція дозволила б країнам-членам неприйнятно знизити стандарти захисту мігрантів у разі їх особливо сильного напливу.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Метсола закликали до швидшого прогресу в запланованій реформі системи надання притулку в ЄС.

Нещодавно фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.