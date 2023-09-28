Германия готова согласовать новое компромиссное предложение по регулированию миграции в ЕС

В Германии заявили о готовности согласиться на новое компромиссное предложение по регулированию миграции в Европейский Союз, которое является частью масштабной миграционной реформы.

Об этом заявила немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Сегодня мы проголосуем за этот компромисс, который, по нашему мнению, был прекрасно согласован Испанией", – сказала Фезер.

В июле правительство Германии не поддержало компромиссное предложение, в результате чего страны ЕС не смогли сформулировать общую позицию для переговоров с Европарламентом по кризисному регулированию.

Основной причиной несогласия Берлина было то, что предложение позволило бы странам-членам неприемлемо снизить стандарты защиты мигрантов в случае их особенно сильного наплыва.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола призвали к более быстрому прогрессу в запланированной реформе системы предоставления убежища в ЕС.

Недавно фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.