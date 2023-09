На борту вертольота, що впав у море в Греції, були двоє людей

На борту вертольота, який впав у море біля узбережжя грецького острова Евбея в четвер, перебував пілот і ще одна людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Приватний вертоліт пролітав над пляжем Ахладі, поблизу приморського села Агія Анна, під час шторму, коли він зник з радарів Управління цивільної авіації, а на відеозаписах, зроблених очевидцями, видно, як він падає у воду.

Accident Agusta A-109,

Location: off Achladi beach, North Evoia – Greece

The Agusta A-109 helicopter crashed just offshore from Achladi beach.https://t.co/NEDDaRrM14 via @AviationSafety pic.twitter.com/xiEAdl6qk2