На борту вертольота, що впав у море в Греції, були двоє людей

На борту вертольота, який впав у море біля узбережжя грецького острова Евбея в четвер, перебував пілот і ще одна людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Приватний вертоліт пролітав над пляжем Ахладі, поблизу приморського села Агія Анна, під час шторму, коли він зник з радарів Управління цивільної авіації, а на відеозаписах, зроблених очевидцями, видно, як він падає у воду.

Accident Agusta A-109,

Location: off Achladi beach, North Evoia – Greece

The Agusta A-109 helicopter crashed just offshore from Achladi beach.https://t.co/NEDDaRrM14 via @AviationSafety pic.twitter.com/xiEAdl6qk2 — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) September 28, 2023

Вертоліт Agusta A109 вилетів з Афіднеса, що на північ від Афін, у четвер вранці, щоб долетіти до Волоса, що також постраждав від шторму Еліас. Однак погода змусила його здійснити коротку посадку в Мантуді в Евбеї, перш ніж він знову злетів і попрямував на північ до Волоса.

Розпочато пошуки гелікоптера, його пілота і пасажира, хоча зусилля ускладнює сильний вітер.

"Ми були дуже близько до конкретного місця ... На жаль, доступ до нього був відрізаний, і зараз ми рухаємося низинними районами разом з рятувальниками, щоб наблизитися до місця, де, як вважається, впав гелікоптер", – сказав губернатор Центральної Греції Фаніс Спанос.

Як повідомляли, центральну частину Греції накрив сильний шторм, внаслідок якого виявилися затопленими вулиці, будинки і підприємства в портовому місті Волос і на острові Евбея.

Багато мешканців Волоса кажуть, що влада все ще має справу з наслідками іншого шторму Даніель і не була належним чином підготовлена до нового шторму.

Внаслідок шторму Даніель загинули щонайменше 15 осіб. Прокурор головного кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.