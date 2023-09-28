Грецію накрив новий потужний шторм після сильних злив

Центральну частину Греції накрив сильний шторм, внаслідок якого виявилися затопленими вулиці, будинки і підприємства в портовому місті Волос і на острові Евбея.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Понад 250 людей були евакуйовані з району стихії через шторм Еліас у середу вдень. Наразі рятувальники отримали 1200 дзвінків про допомогу.

У Волосі пройшов настільки сильний дощ, що рівень води в місті та його околицях швидко піднявся за кілька годин.

Reuters

Reuters

Reuters

Мер Волоса повідомив, що до вечора середи внаслідок негоди без електрики залишилось 80% міста. Влада заборонила виїзд усіх транспортних засобів на дороги.

У четвер вранці шторм перемістився на острів Евбея, і деякі села на півночі евакуювали.

На півночі острова Евбея в море впав приватний вертоліт, після чого почалася пошуково-рятувальна операція.

Шторм Еліас – це другий великий шторм, що вирує у центральній Греції після шторму Даніель, який накрив країну раніше у вересні.

Багато мешканців Волоса кажуть, що влада все ще має справу з наслідками Даніеля і не була належним чином підготовлена до нового шторму.

Внаслідок шторму Даніель загинуло щонайменше 15 осіб. Прокурор головного кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.