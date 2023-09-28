На борту вертолета, упавшего в море в Греции, было два человека

На борту вертолета, который упал в море у побережья греческого острова Эвбея в четверг, находился пилот и еще один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Частный вертолет пролетал над пляжем Ахлади, вблизи приморского села Агия Анна, во время шторма, когда он исчез с радаров Управления гражданской авиации, а на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как он падает в воду.

Accident Agusta A-109,

Location: off Achladi beach, North Evoia – Greece

The Agusta A-109 helicopter crashed just offshore from Achladi beach.https://t.co/NEDDaRrM14 via @AviationSafety pic.twitter.com/xiEAdl6qk2 — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) September 28, 2023

Вертолет Agusta A109 вылетел из Афиднеса, что к северу от Афин, в четверг утром, чтобы долететь до Волоса, который также пострадал от шторма Элиас. Однако погода заставила его совершить короткую посадку в Мантуде в Эвбее, прежде чем он снова взлетел и направился на север к Волосу.

Начаты поиски вертолета, его пилота и пассажира, хотя усилия осложняются сильным ветром.

"Мы были очень близко к конкретному месту ... К сожалению, доступ к нему был отрезан, и сейчас мы движемся по низменным районам вместе со спасателями, чтобы приблизиться к месту, где, как считается, упал вертолет", – сказал губернатор Центральной Греции Фанис Спанос.

Как сообщалось, центральную часть Греции накрыл сильный шторм, в результате которого оказались затопленными улицы, дома и предприятия в портовом городе Волос и на острове Эвбея.

Многие жители Волоса говорят, что власти все еще имеют дело с последствиями другого шторма Даниэль и не были должным образом подготовлены к новому шторму.

В результате шторма Даниэль погибли по меньшей мере 15 человек. Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.