На борту вертолета, упавшего в море в Греции, было два человека

На борту вертолета, который упал в море у побережья греческого острова Эвбея в четверг, находился пилот и еще один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Частный вертолет пролетал над пляжем Ахлади, вблизи приморского села Агия Анна, во время шторма, когда он исчез с радаров Управления гражданской авиации, а на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как он падает в воду.

Accident Agusta A-109,

Location: off Achladi beach, North Evoia – Greece

The Agusta A-109 helicopter crashed just offshore from Achladi beach.https://t.co/NEDDaRrM14 via @AviationSafety pic.twitter.com/xiEAdl6qk2