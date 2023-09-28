Пентагон може дати Україні зброї на $5 млрд, але поки не має грошей, щоб її замістити

Відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк Маккорд заявив, що в Пентагону до кінця року є зброї для України на 5 млрд доларів, але лише 1,6 мільярда доларів для її заміщення.

Про це Маккорд сказав в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів, а кошти відомства спрямовують на укладання контрактів з оборонними компаніями для її заміщення.

Як пояснив представник Пентагону, без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США американське Міноборони може розпоряджатись лише 1,6 мільярда доларів для укладання контрактів на заміщення.

"Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну", – сказав Маккорд Bloomberg.

Якщо до кінця суботи Конгрес не схвалить, а президент США – не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади – довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун.

У серпні Білий дім запропонував Конгресу схвалити 40 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року, з яких 24 мільярди мали піти на допомогу Україні та пов'язані з нею потреби. Але проти цього виступило праве крило республіканців у Палаті представників США.

На цьому тлі Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюції, де, серед іншого, передбачені понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

Але спікер Палати представників Кевін Маккарті вже заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату.