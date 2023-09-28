Пентагон может дать Украине оружия на $5 млрд, но пока не имеет денег, чтобы его заместить

Ответственный за финансовую отчетность Министерства обороны США Майк Маккорд заявил, что у Пентагона до конца года есть оружие для Украины на 5 млрд долларов, но только 1,6 миллиарда долларов для его замещения.

Об этом Маккорд сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Оружие, которое Пентагон передает Украине, обычно берется со складов, а средства ведомства направляются на заключение контрактов с оборонными компаниями для его замещения.

Как пояснил представитель Пентагона, без утверждения дополнительного финансирования в Конгрессе США американское Минобороны может распоряжаться только 1,6 миллиарда долларов для заключения контрактов на замещение.

"Хочется постоянно пополнять запасы и посылать промышленности сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты, чтобы поддерживать темп. И нам уже пришлось его замедлить, потому что мы видим реальную перспективу шатдауна", – сказал Маккорд Bloomberg.

Если до конца субботы Конгресс не одобрит, а президент США – не подпишет законопроекты о финансировании федеральных органов власти – долгосрочные или временные, в стране наступит шатдаун.

В августе Белый дом предложил Конгрессу одобрить 40 миллиардов долларов дополнительного финансирования до конца года, из которых 24 миллиарда должны были пойти на помощь Украине и связанные с ней потребности. Но против этого выступило правое крыло республиканцев в Палате представителей США.

На этом фоне Сенат США согласовал альтернативный проект краткосрочной бюджетной резолюции, где, среди прочего, предусмотрены более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономическую поддержку.

Но спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уже заявил, что среди членов палаты не найдется голосов для поддержки бюджетного предложения Сената.