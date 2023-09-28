Уряд Франції обіцяє боротися з булінгом в школах після самогубств серед учнів

Уряд франції пообіцяв вжити заходів для боротьби з булінгом після випадків самогубств серед учнів, сім’ї яких потім заявляли, що ті зазнавали знущань у школах або Інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Багато батьків вважають, що французька система освіти відстає від своїх європейських колег у вирішенні проблеми булінгу і лише поступово наздоганяє їх.

Французька прем'єр-міністерка Елізабет Борн пообіцяла, що влада робитиме більше.

За словами Борн, близько мільйона учнів у Франції зазнали булінгу в школі за останні три роки.

Прем’єрка обіцяє збільшити кількість персоналу, який займається боротьбою з булінгом у школах, а також збільшити кількість консультацій для жертв булінгу, що фінансуються державою.

Урядовий план також включає пропозиції щодо посилення покарання за булінг, зокрема, заборону на користування соціальними мережами до року, конфіскацію мобільних телефонів кривдників і тюремне ув'язнення до 10 років для тих, хто був причетний до випадку самогубства.

Одним із приводів для нового занепокоєння стало самогубство 15-річного підлітка в перший день повернення до школи в паризькому передмісті Пуассі на початку цього місяця. Пізніше Міністерство освіти визнало, що в попередньому навчальному році повідомлялося про знущання з нього.

Школа заявила, що вирішує цю проблему. Але коли його батьки поскаржилися, що знущання продовжуються, адміністрація надіслала родині листа з погрозами судового позову за безпідставні звинувачення і звинуватила їх у неконструктивній поведінці. Це викликало скандал, а уряд назвав лист "ганьбою".

В межах нового плану, оголошеного в середу, міністр освіти Габріель Атталь заявив, що в деяких школах до програми додадуть щотижневі "уроки емпатії". З наступного року вони будуть в усіх школах.

Звертаючись до Національної Асамблеї Атталь зачитав імена 10 дітей і підлітків у віці від 10 до 15 років, які скоїли самогубство за останні роки через булінг. Він сказав, що боротьба з булінгом є його пріоритетом.

Нагадаємо, у травні 16-річний учень однієї зі шкіл Мілана поранив свою 51-річну вчительку мисливським ножем, а також розмахував перед однокласниками іграшковим пістолетом, погрожуючи ним.