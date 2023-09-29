У Польщі кажуть, що не відмовляться від вето на міграційну реформу ЄС

Прем'єр-міністр Польща Матеуш Моравецький заявив, що не відмовиться від вето на міграційний пакт Європейського Союзу.

Заяву Моравецького наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Свої висловлювання польський прем'єр зробив на тлі пошуків всередині ЄС домовленості про систему розподілу шукачів притулку, які нелегально потрапляють до Європи.

"Наступного тижня я їду до Європейської ради, де підтверджу своє право вето на нелегальну міграцію. Це спроба зазіхнути не лише на суверенітет Польщі та інших країн-членів, але й спроба дестабілізувати ЄС у недемократичний спосіб", – сказав Моравецький.

Напередодні міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

Політична згода на міграційну реформу ЄС була очікуваною з огляду на те, що напередодні свою згоду на неї дала Німеччина. Суто математично це означало наявність більшості голосів для позитивного рішення.

Але троє дипломатів ЄС на умовах анонімності розповіли Politico, що без підтримки Італії – країни, на яку припадає значна частка нелегальних мігрантів – будь-яка угода щодо міграції політично неможлива.