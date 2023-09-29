У найбільшому аеропорту Німеччини скасовували низку рейсів через невідомий дрон

В аеропорту німецького Франкфурта напередодні увечері скасували і затримали низку рейсів через появу невідомого дрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Речниця оператора Fraport в п'ятницю вранці поінформувала, що найбільший аеропорт Німеччини був змушений повністю припинити роботу на 40 хвилин.

Вперше безпілотник був помічений невдовзі після 20:00, що призвело до зупинки всіх зльотів. Після повторного виявлення близько 20:30 вечора польоти були повністю призупинені до 21:10.

Fraport повідомив про 20 скасованих рейсів у четвер ввечері. Також були численні затримки.

Деякі рейси були перенесені на п'ятницю. Оператор аеропорту закликав пасажирів перевіряти статус свого рейсу і прибувати в аеропорт заздалегідь, оскільки через збільшення пасажиропотоку час очікування буде довшим.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту польського Катовіце чоловік пожартував про бомбу у своєму багажі, через що йому не дозволили сісти на свій рейс до Анталії.

А наприкінці серпня Національна служба повітряного руху Британії обмежила рух літаків через технічний збій, внаслідок якого десятки рейсів по всій Європі були затримані або скасовані.