У Польщі туристу через жарт про бомбу відмовили у посадці на літак

В аеропорту польського Катовіце чоловік пожартував про бомбу у своєму багажі, через що йому не дозволили сісти на свій рейс до Анталії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wprost.

"Проблема виникла, коли 44-річний чоловік із Закопаного заявив, що перевозить у своїй валізі бомбу. Випадок виглядав серйозно, і офіцери зрозуміли, що знову назріває неприємність. Чоловік хотів пожартувати, але незабаром зрозумів, що ніхто не сміється. Жодні пояснення не допомагали", – йдеться у публікації видання.

Після слів чоловіка на місце події відразу ж прибули співробітники групи спецпризначення, які встановили особу жартівника. З’ясувалося, що чоловік хотів вилетіти з Катовіце до турецької Анталії на відпочинок.

Як відзначає видання, такий жарт підпав під дію порушення Закону про авіацію. Чоловіка оштрафували на 500 злотих і відмовили йому в посадці на літак.

Жарт не призвів до затримок у виконанні рейсів і труднощів з реєстрацією. Евакуації людей з летовища також не було.

Прикордонники нагадали, що такі жарти несуть за собою наслідки.

"Прикордонна служба дуже серйозно ставиться до всіляких повідомлень про замінування, а також до жартів про те, що в багажі мандрівників нібито є вибухівка, що потім ретельно перевіряється. Наслідками необдуманих дій можуть бути накладення штрафу на особу, втрата авіаквитка, затримання, а також кримінальне звинувачення", – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, в Іспанії торік підняли винищувач для перехоплення пасажирського літака лоукостера easyJet, що прямував до іспанського міста Махон, після жартівливого повідомлення про бомбу на його борту.