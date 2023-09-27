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У Польщі туристу через жарт про бомбу відмовили у посадці на літак

Середа, 27 вересня 2023, 18:04

В аеропорту польського Катовіце чоловік пожартував про бомбу у своєму багажі, через що йому не дозволили сісти на свій рейс до Анталії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wprost.

"Проблема виникла, коли 44-річний чоловік із Закопаного заявив, що перевозить у своїй валізі бомбу. Випадок виглядав серйозно, і офіцери зрозуміли, що знову назріває неприємність. Чоловік хотів пожартувати, але незабаром зрозумів, що ніхто не сміється. Жодні пояснення не допомагали", – йдеться у публікації видання.

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Після слів чоловіка на місце події відразу ж прибули співробітники групи спецпризначення, які встановили особу жартівника. З’ясувалося, що чоловік хотів вилетіти з Катовіце до турецької Анталії на відпочинок. 

Як відзначає видання, такий жарт підпав під дію порушення Закону про авіацію. Чоловіка оштрафували на 500 злотих і відмовили йому в посадці на літак. 

Жарт не призвів до затримок у виконанні рейсів і труднощів з реєстрацією. Евакуації людей з летовища також не було.

Прикордонники нагадали, що такі жарти несуть за собою наслідки.

"Прикордонна служба дуже серйозно ставиться до всіляких повідомлень про замінування, а також до жартів про те, що в багажі мандрівників нібито є вибухівка, що потім ретельно перевіряється. Наслідками необдуманих дій можуть бути накладення штрафу на особу, втрата авіаквитка, затримання, а також кримінальне звинувачення", – зазначили прикордонники. 

Нагадаємо, в Іспанії торік підняли винищувач для перехоплення пасажирського літака лоукостера easyJet, що прямував до іспанського міста Махон, після жартівливого повідомлення про бомбу на його борту.

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