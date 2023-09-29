В крупнейшем аэропорту Германии отменяли ряд рейсов из-за неизвестного дрона

В аэропорту немецкого Франкфурта накануне вечером отменили и задержали ряд рейсов из-за появления неизвестного дрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Пресс-секретарь оператора Fraport в пятницу утром сообщила, что крупнейший аэропорт Германии был вынужден полностью прекратить работу на 40 минут.

Впервые беспилотник был замечен вскоре после 20:00, что привело к остановке всех взлетов. После повторного обнаружения около 20:30 вечера полеты были полностью приостановлены до 21:10.

Fraport сообщил о 20 отмененных рейсах в четверг вечером. Также были многочисленные задержки.

Некоторые рейсы были перенесены на пятницу. Оператор аэропорта призвал пассажиров проверять статус своего рейса и прибывать в аэропорт заранее, поскольку из-за увеличения пассажиропотока время ожидания будет длиннее.

Ранее сообщалось, что в аэропорту польского Катовице мужчина пошутил о бомбе в своем багаже, из-за чего ему не разрешили сесть на свой рейс в Анталию.

А в конце августа Национальная служба воздушного движения Британии ограничила движение самолетов из-за технического сбоя, в результате которого десятки рейсов по всей Европе были задержаны или отменены.