Шведська прокуратура вимагає ув'язнення звинуваченого у зборі інформації для ГРУ РФ

Шведська прокуратура вимагає засудити до тюремного ув'язнення терміном до п'яти років уродженця РФ Сергєя Скворцова, якого звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже 10 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Прокуратура попросила суд винести обвинуваченому вирок від чотирьох з половиною до п'яти років позбавлення волі за незаконну розвідувальну діяльність, яка у Швеції є трохи легшим злочином, ніж шпигунство.

Прокурори стверджують, що Скворцов був частиною величезної російської організації, створеної для отримання технологій, заборонених для Москви через міжнародні санкції.

Прокурор Генрік Олін у своєму завершальному слові в Стокгольмському окружному суді заявив, що уродженець РФ є агентом із закупівель для російського військового комплексу та ГРУ.

За словами Оліна, Скворцов використовував фальшиві імена ділових партнерів, не вказав інформацію про типи товарів, які він експортував, а також надав неправдиву інформацію про їхніх кінцевих споживачів.

На початку вересня розпочався судовий процес над громадянином Швеції російського походження, якого звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже 10 років.

Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в місті Накка за межами Стокгольма. Шведські ЗМІ повідомили, що елітна поліція спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати подружжя.

60-річного Сергєя Скворцова звинувачують у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави", за словами прокурора Оліна, який визначив іноземну державу як США.

У травні вищий суд Швеції підтримав довічне ув'язнення для старшого з двох шведських братів, які народилися в Ірані. Їх визнали винними в тому, що вони спільно працювали над передачею інформації в Росію в період з 28 вересня 2011 року по 20 вересня 2021 року.

Пейман Кіа був засуджений до довічного ув'язнення в січні в одній з найбільших справ про шпигунство в скандинавській країні за останні десятиліття. Його брат, Паям Кіа, отримав дев'ять років і 10 місяців.