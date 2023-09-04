У Швеції судять уродженця РФ, звинуваченого у зборі інформації для ГРУ

У понеділок розпочався судовий процес над громадянином Швеції російського походження, якого звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

60-річного Сергєя Скворцова звинувачують у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави", за словами прокурора Генріка Оліна, який визначив іноземну державу як США.

Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в місті Накка за межами Стокгольма. Шведські ЗМІ повідомили, що елітна поліція спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати подружжя.

Скворцов перебуває під вартою з моменту арешту і заперечує будь-які правопорушення, за словами його адвоката Ульріки Борг. Його дружина була звільнена без пред'явлення звинувачень після розслідування, проведеного шведською службою безпеки.

Це вже другий за останні роки судовий процес над людьми, яких звинувачують у шпигунстві на території Швеції на користь Росії та її військової розвідки.

У травні вищий суд Швеції підтримав довічне ув'язнення для старшого з двох шведських братів, які народилися в Ірані. Пейман Кіа був засуджений до довічного ув'язнення в січні в одній з найбільших справ про шпигунство в скандинавській країні за останні десятиліття. Його брат, Паям Кіа, отримав дев'ять років і 10 місяців. Їх визнали винними в тому, що вони спільно працювали над передачею інформації в Росію в період з 28 вересня 2011 року по 20 вересня 2021 року.

У березні у Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримали дев'ять осіб, згодом їхня кількість зросла до 16. Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.