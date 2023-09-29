Шведская прокуратура требует заключения для обвиняемого в сборе информации для ГРУ РФ

Шведская прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до пяти лет уроженца РФ Сергея Скворцова, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти 10 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Прокуратура попросила суд вынести обвиняемому приговор от четырех с половиной до пяти лет лишения свободы за незаконную разведывательную деятельность, которая в Швеции является немного более легким преступлением, чем шпионаж.

Прокуроры утверждают, что Скворцов был частью огромной российской организации, созданной для получения технологий, запрещенных для Москвы из-за международных санкций.

Прокурор Хенрик Олин в своем заключительном слове в Стокгольмском окружном суде заявил, что уроженец РФ является агентом по закупкам для российского военного комплекса и ГРУ.

По словам Олина, Скворцов использовал фальшивые имена деловых партнеров, не указал информацию о типах товаров, которые он экспортировал, а также предоставил ложную информацию об их конечных потребителях.

В начале сентября начался судебный процесс над гражданином Швеции российского происхождения, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти 10 лет.

Скворцов был арестован в ноябре вместе со своей женой во время операции в городе Накка за пределами Стокгольма. Шведские СМИ сообщили, что полиция спустилась с двух вертолетов Black Hawk, чтобы арестовать супругов.

60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства", по словам прокурора Олина, который определил это иностранное государство как США.

В мае высший суд Швеции поддержал пожизненное заключение для старшего из двух шведских братьев, родившихся в Иране. Их признали виновными в том, что они совместно работали над передачей информации в Россию в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.

Пейман Киа был приговорен к пожизненному заключению в январе в одном из крупнейших дел о шпионаже в скандинавской стране за последние десятилетия. Его брат, Паям Киа, получил девять лет и 10 месяцев.