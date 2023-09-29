У Сербії засудили на рік ув’язення ексгенерала СБУ Наумова

Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє сербський телеканал N1.

Пояснюючи вирок, голова судової колегії Александар Теодосич сказав, що Наумов засуджений до тюремного ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей, оскільки гроші, знайдені в його машині, походять від злочинної діяльності.

RFE/RL

Адвокати ексгенерала СБУ Владимир Джуканович, Мілан Петрович та Едвін Преліч оголосили, що будуть оскаржувати рішення суду, оскільки докази нібито вказують на те, що він не міг вчинити злочин у вигляді відмивання грошей у Сербії.

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат Мілан Петрович підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Наумова.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня минулого 2022 року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.

У липні суд у Сербії відхилив запит про екстрадицію Наумова в Україну.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку війни

Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.

1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".

У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.