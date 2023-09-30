Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X), выложив видео своего пребывания в помещении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Он заявил, что Одесса – прекрасный исторический город, который должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

"Вместо этого, он появляется в новостях как частая мишень путинской войны", – добавил Боррель.

По его словам, ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией. Он констатировал, что прошел год со времени незаконной аннексии РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией. ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул Боррель.

Во вторник в Брюсселе состоялось шестое заседание Координационной платформы доноров Украины, на котором обсуждали финансовые потребности Украины после завершения 2023 года и оценку помощи за этот год.

От ЕС на встрече был генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, от США – советник Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майкл Пайл и недавно назначенная спецпредставительница по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, от Украины – вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко.