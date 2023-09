Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X), выложив видео своего пребывания в помещении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Он заявил, что Одесса – прекрасный исторический город, который должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

