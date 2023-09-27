Координаційна платформа донорів України у Брюсселі обговорила потреби на наступний рік

У вівторок у Брюсселі відбулося шосте засідання Координаційної підтримки донорів України, на якому обговорювали фінансові потреби України після завершення 2023 року та оцінку допомоги за цей рік.

Про це повідомили у Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Керівний комітет Координаційної платформи донорів обговорював фінансові потреби України після 2023 року, а також її бачення процесів відновлення, реконструкції та модернізації і здатності освоювати донорське фінансування на цілі "швидкої відбудови" у 2023 році.

Українська сторона на основі проєкту бюджету окреслила потреби у бюджетній підтримці і підтримці на "швидку відбудову" у 2024 році, а також поінформувала партнерів про освоєння донорського фінансування у 2023 році.

"Керівний комітет погодився з необхідністю підтримувати Україну у цьому процесі, включно з технічною і консультаційною підтримкою", – зазначають у комюніке.

Українська сторона, представники Єврокомісії та МВФ поінформували учасників платформ про успіхи України у реформах, які вважаються важливими для її економіки у майбутньому; обговорили також способи підтримати Україну у подальших реформах.

Український уряд презентував так званий Ukraine Plan, середньострокову стратегію розвитку країни, що має бути "дорожньою картою" реформ та сприяти відбудові, приходу інвестицій та підвищенню готовності до членства у ЄС.

Керівний комітет обговорив можливість використання даного плану як орієнтир для скоординованої донорської підтримки і "дорожньої карти" для реформ та інвестицій.

Як повідомляє український Мінфін, сторони також обговорили реалізацію програми розширеного фінансування МВФ на 2023-2026 роки загальним обсягом 15,6 млрд доларів США та започаткування ініціативи ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на наступні 4 роки. Зазначені програми передбачають виконання Україною погоджених сторонами структурних та секторальних реформ.

Від ЄС на зустрічі був генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення Герт Ян Купман, від США – радник Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майкл Пайл та нещодавно призначена спецпредставниця з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, від України – віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перша зустріч Координаційної платформи донорів відбулася онлайн 26 січня 2023 року.

До неї залучені найвищі посадовці України, Євросоюзу, країн G7 та міжнародних фінансових установ, як ЄІБ, ЄБРР, МВФ, Світовий банк, щоби координувати зусилля для фінансової підтримки України.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що США запропонували партнерам у Координаційній платформі перелік пріоритетних реформ, на які будуть орієнтуватися донори України у рішеннях про допомогу.