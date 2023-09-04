Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед "Газпромом"

Аудит, проведений міжнародною фірмою, спростував заяву російського газового гіганта "Газпром" про те, що уряд Молдови заборгував йому 800 мільйонів доларів.

Про це заявила в неділю президентка Молдови Мая Санду, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Молдова раніше купувала російський природний газ. Але наприкінці 2021 року "Газпром" і його молдовська дочірня компанія заявили, що накопичилися сотні мільйонів доларів боргу, який необхідно погасити для забезпечення подальших стабільних поставок.

Рік тому "Газпром" оцінював борг у 709 мільйонів доларів, хоча ця сума могла збільшитися з урахуванням відсотків.

Санду заявила на публічній зустрічі, що аудит спростував ці твердження, хоча з її коментарів не було зрозуміло, чи існує менший борг.

Санду сказала, що уряд Кишинева зробить офіційну заяву щодо результатів аудиту найближчими днями.

"Це ще не відомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що в нас немає жодних боргів (перед "Газпромом". – Ред.) у $800 млн", – зазначила Санду, яку цитує молдовське видання Nokta.

Проєвропейський уряд Молдови з грудня минулого року купує газ з інших європейських джерел.

Як повідомлялося, уряд Молдови підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону, один з них передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"