Сильні зливи в Іспанії: в районі Мадрида транспортний колапс, невідома доля двох людей

У районах довкола Мадрида та самій іспанській столиці суттєво порушене сполучення через наслідки сильних злив; двоє людей зникли безвісти.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Рясні опади в районі Мадрида тривали протягом вечора і ночі. Найбільше постраждали муніципалітети на південний захід від столиці.

Через підтоплення перекрили декілька підземних проїздів та більше важливих і другорядних доріг.

Рятувальні служби лише до 2 години ночі здійснили понад 1250 виїздів, допомагаючи людям у підтоплених домівках і автомобілях.

На ранок столичне метро оголосило, що на двох гілках рух призупинено через наслідки негоди. Ще кілька окремих станцій закрили через те, що вони підтоплені.

У муніципалітеті Альдеа-дель-Фресно оголосили зниклими безвісти двох людей, машина яких впала у річку. У цьому районі також пошкоджені два мости.

Влада муніципалітету Буеначе де Аларкон, що за 150 км на південний захід від Мадрида, просить оголосити його зоною стихійного лиха через наслідки негоди – десятки будівель підтоплені, вулиці, магазини і фермерські угіддя залиті грязюкою.

Значні підтоплення сталися і в інших районах країни, зокрема біля Толедо та у місті Кадіс поблизу Гібралтара.

