Сильні зливи в Іспанії: в районі Мадрида транспортний колапс, невідома доля двох людей
Понеділок, 4 вересня 2023, 10:23
У районах довкола Мадрида та самій іспанській столиці суттєво порушене сполучення через наслідки сильних злив; двоє людей зникли безвісти.
Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".
Рясні опади в районі Мадрида тривали протягом вечора і ночі. Найбільше постраждали муніципалітети на південний захід від столиці.
ℹ️ Actualización 23:00h.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023
Situación muy complicada en zona suroeste de la región.
Hasta 140 intervenciones en curso de #BomberosCM por inundaciones. Colaborando el #ERIVE.
Problemas en #M507, #M510, #M540 y #M524. #DANA #DANAseptiembre #INUNCAM #ASEM112 pic.twitter.com/29yVJMx6o7
Через підтоплення перекрили декілька підземних проїздів та більше важливих і другорядних доріг.
Рятувальні служби лише до 2 години ночі здійснили понад 1250 виїздів, допомагаючи людям у підтоплених домівках і автомобілях.
На ранок столичне метро оголосило, що на двох гілках рух призупинено через наслідки негоди. Ще кілька окремих станцій закрили через те, що вони підтоплені.
У муніципалітеті Альдеа-дель-Фресно оголосили зниклими безвісти двох людей, машина яких впала у річку. У цьому районі також пошкоджені два мости.
Влада муніципалітету Буеначе де Аларкон, що за 150 км на південний захід від Мадрида, просить оголосити його зоною стихійного лиха через наслідки негоди – десятки будівель підтоплені, вулиці, магазини і фермерські угіддя залиті грязюкою.
Значні підтоплення сталися і в інших районах країни, зокрема біля Толедо та у місті Кадіс поблизу Гібралтара.
Inundación en Villanueva de Bogas (Toledo) pic.twitter.com/DuIUHZXrta— Almudena Muñoz Huecas (@almumh94) September 3, 2023
Massive floods due to heavy rains in the San José del Valle of Cádiz, Spain 🇪🇦— Disaster News (@Top_Disaster) September 3, 2023
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Нагадаємо, перед наближенням негоди влада закрила залізничне сполучення і закликала жителів не виходити на вулиці.