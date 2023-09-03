Мадрид готується до можливих повеней через сильні зливи

У центральній частині Іспанії синоптики прогнозують сильні дощі, у зв’язку з чим влада закрила залізничне сполучення і закликала жителів не виходити на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Метеорологічна служба Іспанії оголосила попередження про сильні зливи в Мадриді та прилеглих районах.

Державна залізнична адміністрація Іспанії повідомила, що залізничне сполучення між Мадридом і східним прибережжям Валенсії та іншими лініями призупинено.

Представник мадридської служби з надзвичайних ситуацій заявив, що місто активувало протоколи підготовки до повені.

Жителям Мадрида текстові повідомлення з інструкціями залишатися вдома і уникати використання автомобілів.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда закликав людей не виходити на вулиці, щоб допомогти аварійним бригадам працювати швидше під час того, що, за його словами, очікується як "виняткова і справді рідкісна ситуація з точки зору опадів".

Він прогнозує, що рекорд з кількості опадів у Мадриді, який тримався з 1972 року, швидше за все, буде побитий.

Іспанська футбольна ліга повідомила, що перенесла домашній матч "Атлетіко Мадрид" з "Севільєю", взявши до уваги попередження метеорологічної служби та рекомендацію влади Мадрида.

Раніше повідомлялося, що на півночі Туреччини сильна злива затопила місто Гіресун, розташоване на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, 30 серпня у грузинському Тбілісі під час зливи випала рекордна кількість опадів. У місті були затоплені вулиці та будинки, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередачі, повалені дерева.