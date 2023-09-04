Сильные ливни в Испании: в районе Мадрида – транспортный коллапс, судьба двух человек неизвестна
Понедельник, 4 сентября 2023, 10:23
В районах вокруг Мадрида и самой испанской столице существенно нарушено сообщение из-за последствий сильных ливней; два человека пропали без вести.
Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".
Обильные осадки в районе Мадрида продолжались в течение вечера и ночи. Больше всего пострадали муниципалитеты к юго-западу от столицы.
ℹ️ Actualización 23:00h.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023
Situación muy complicada en zona suroeste de la región.
Hasta 140 intervenciones en curso de #BomberosCM por inundaciones. Colaborando el #ERIVE.
Problemas en #M507, #M510, #M540 y #M524. #DANA #DANAseptiembre #INUNCAM #ASEM112 pic.twitter.com/29yVJMx6o7
Из-за подтопления перекрыли несколько подземных проездов и еще больше важных и второстепенных дорог.
Спасательные службы только до двух часов ночи совершили более 1250 выездов, помогая людям в подтопленных домах и автомобилях.
На утро столичное метро объявило, что на двух ветках движение приостановлено из-за последствий непогоды. Еще несколько отдельных станций закрыли из-за того, что они подтоплены.
В муниципалитете Альдеа-дель-Фресно объявили пропавшими без вести двух человек, чья машина упала в реку. В этом районе также повреждены два моста.
Власти муниципалитета Буэначе де Аларкон, что в 150 км к юго-западу от Мадрида, просят объявить его зоной стихийного бедствия из-за последствий непогоды –
Влада муніципалітету Буеначе де Аларкон, що за 150 км на південний захід від Мадрида, просить оголосити його зоною стихійного лиха через наслідки негоди – десятки зданий подтоплены, улицы, магазины и фермерские угодья залиты грязью.
Серьезные подтопления произошли и в других районах страны, в частности в провинции Толедо и в городе Кадис вблизи Гибралтара.
Inundación en Villanueva de Bogas (Toledo) pic.twitter.com/DuIUHZXrta— Almudena Muñoz Huecas (@almumh94) September 3, 2023
Massive floods due to heavy rains in the San José del Valle of Cádiz, Spain 🇪🇦— Disaster News (@Top_Disaster) September 3, 2023
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В Касаррубиос-дель-Монте в провинции Толедо погиб в лифте мужчина, подробные обстоятельства несчастья не сообщают.
Напомним, перед приближением непогоды власти закрыли железнодорожное сообщение и призвали жителей не выходить на улицы.
Мадрид начал готовиться к возможным наводнениям из-за сильных ливней накануне.
Тем временем на юге Испании этим летом из-за засухи полностью пересохла большая лагуна.