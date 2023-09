Сильные ливни в Испании: в районе Мадрида – транспортный коллапс, судьба двух человек неизвестна

В районах вокруг Мадрида и самой испанской столице существенно нарушено сообщение из-за последствий сильных ливней; два человека пропали без вести.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Обильные осадки в районе Мадрида продолжались в течение вечера и ночи. Больше всего пострадали муниципалитеты к юго-западу от столицы.

Из-за подтопления перекрыли несколько подземных проездов и еще больше важных и второстепенных дорог.

Спасательные службы только до двух часов ночи совершили более 1250 выездов, помогая людям в подтопленных домах и автомобилях.

На утро столичное метро объявило, что на двух ветках движение приостановлено из-за последствий непогоды. Еще несколько отдельных станций закрыли из-за того, что они подтоплены.

В муниципалитете Альдеа-дель-Фресно объявили пропавшими без вести двух человек, чья машина упала в реку. В этом районе также повреждены два моста.

Власти муниципалитета Буэначе де Аларкон, что в 150 км к юго-западу от Мадрида, просят объявить его зоной стихийного бедствия из-за последствий непогоды –

Влада муніципалітету Буеначе де Аларкон, що за 150 км на південний захід від Мадрида, просить оголосити його зоною стихійного лиха через наслідки негоди – десятки зданий подтоплены, улицы, магазины и фермерские угодья залиты грязью.

Серьезные подтопления произошли и в других районах страны, в частности в провинции Толедо и в городе Кадис вблизи Гибралтара.

