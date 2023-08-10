На півдні Іспанії через посуху повністю пересохла велика лагуна 

На півдні Іспанії через тривалу посуху і надмірну експлуатацію водоносних горизонтів друге літо поспіль пересохла найбільша постійна лагуна в національному парку Доньяна.

Про це повідомила в четвер Іспанська національна дослідницька рада (CSIC), пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"З того часу, як ми почали збирати дані про цю територію пів століття тому, такого ніколи не траплялося протягом двох років поспіль, що свідчить про серйозність ситуації, в якій опинилася система лагун Донаньї, а разом з нею і все біорізноманіття, яке від неї залежить", – йдеться в заяві CSIC.

Пересохла лагуна у парку Донанья ФОТО: CSIC

Лагуна висохла в той час, коли Іспанія бореться з третьою за літо хвилею спеки. Спорожнілі водосховища призвели до обмеження водопостачання в деяких частинах країни.

Водно-болотні угіддя Донаньї є домівкою для багатьох ендемічних і зникаючих видів, таких як прісноводні вугри і черепахи.

Більшість лагун в Донаньї є тимчасовими, тобто їхні басейни наповнюються дощовою водою з водоносних горизонтів взимку, а потім висихають у спекотні місяці. Але деякі з них наповнені водою і влітку, забезпечуючи важливий притулок для перелітних птахів, які прямують на південь після розмноження в Північній Європі.

За словами дослідників, за останні два роки в Донаньї випала найнижча кількість опадів за останні десять років і була зафіксована найвища середньорічна температура за всю історію спостережень – 18,53 за Цельсієм.

Лагунам Донаньї загрожують не лише посуха та спека. Вони також оточені величезною кількістю теплиць і складною системою труб, які беруть воду з незаконно пробурених свердловин для використання фермерами.

Консервативний регіональний уряд Андалусії планує амністію, яка б легалізувала додаткове зрошення навколо Донаньї, що викликало обурення екологів.

Нагадаємо, у липні прибережні води біля Іспанії досягли рекордно високої температури.