Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні

Громадянин Росії Александр Стоцький, який брав участь у багатьох акціях протесту проти президента Владіміра Путіна і російського вторгнення в Україну, отримав статус біженця в Болгарії після неодноразових відмов.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Для того щоб отримати статус біженця, Стоцький вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Він боїться повертатися на батьківщину, оскільки вважає, що його відправлять до в'язниці або на фронт. Він стверджує, що, перебуваючи в Росії, брав участь у кількох акціях протесту проти уряду і був спостерігачем на виборах до російської Думи в штабах опозиційних політиків Москви.

У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні. "Я виступаю проти агресивних дій Російської Федерації в особі диктатора Путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам", – пояснив він журналістам у березні 2022 року.

"Справедливість перемогла – завдяки реакції болгарського суспільства і, звичайно, роботі незалежних ЗМІ, які тут дійсно працюють. На цьому моя діяльність не закінчилася: війна в Україні, на жаль, триває; репресії в Росії посилюються, тому завжди є чим зайнятися", – написав Стоцький у Facebook. Чоловік подякував усім за підтримку і завершив свій пост: Слава Україні! Свободу Росії.

Початкова відмова у притулку була оскаржена Стоцьким, але він програв справу у двох інстанціях – в Адміністративному суді в Софії, а потім у Верховному суді. Прокуратура також виступає проти надання росіянам статусу біженців. У травні Вищий адміністративний суд вирішив, що Стоцькому не загрожує реальна небезпека в Росії.

Після відмови у статусі біженця, яку також підтвердив суд на тлі громадського обурення рішенням влади, Стоцький подав нову заяву про надання притулку. Цього разу, однак, відомство вирішило, що росіянин має юридичні передумови для отримання статусу біженця.

Нагадаємо, Військовий суд міста Подгориця відмовив Росії в екстрадиції колишнього полковника Федеральної служби безпеки Дмитрія Сеніна, який виїхав до Чорногорії у 2017 році й попрохав політичного притулку.

Конституційний суд Чехії раніше вирішив, що, ухвалюючи рішення про допустимість екстрадиції росіян на батьківщину для кримінального переслідування, чеські суди завжди мають враховувати наслідки вторгнення в Україну для підсудного.