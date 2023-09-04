Болгария предоставила убежище россиянину, протестовавшему против войны в Украине

Гражданин России Александр Стоцкий, который участвовал во многих акциях протеста против президента Владимира Путина и российского вторжения в Украину, получил статус беженца в Болгарии после неоднократных отказов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Чтобы получить статус, Стоцкий вел длительную судебную тяжбу с Государственным агентством по делам беженцев Болгарии.

Он заявлял, что боится возвращаться на родину, поскольку считает, что его отправят в тюрьму или на фронт. Он утверждает, что, находясь в России, участвовал в нескольких акциях протеста против правительства и был наблюдателем на выборах в российскую Думу в штабах оппозиционных политиков Москвы.

В Софии он также участвовал в демонстрациях против российской агрессии в Украине. "Я выступаю против агрессивных действий Российской Федерации в лице диктатора Путина. Я против войны, потому что она противоречит моим моральным принципам", – пояснил он журналистам в марте 2022 года.

"Справедливость восторжествовала – благодаря реакции болгарского общества и, конечно, работе независимых СМИ, которые здесь действительно работают. На этом моя деятельность не закончилась: война в Украине, к сожалению, продолжается; репрессии в России усиливаются, поэтому всегда есть чем заняться", – написал Стоцкий в Facebook. Мужчина поблагодарил всех за поддержку и завершил свой пост словами: "Слава Украине! Свободу России!".

Первоначальный отказ в убежище был обжалован Стоцким, но он проиграл дело в двух инстанциях – в Административном суде в Софии, а затем в Верховном суде. Прокуратура также выступает против предоставления россиянам статуса беженцев. В мае Высший административный суд решил, что Стоцкому не угрожает реальная опасность в России.

После отказа в статусе беженца, который также подтвердил суд на фоне общественного возмущения решением властей, Стоцкий подал новое заявление о предоставлении убежища. На этот раз, однако, ведомство решило, что россиянин имеет юридические основания для получения статуса беженца.

Напомним, Военный суд города Подгорица отказал России в экстрадиции бывшего полковника Федеральной службы безопасности Дмитрия Сенина, который выехал в Черногорию в 2017 году и попросил политического убежища.

Конституционный суд Чехии ранее решил, что, принимая решение о допустимости экстрадиции россиян на родину для уголовного преследования, чешские суды всегда должны учитывать последствия вторжения РФ в Украину для подсудимого.