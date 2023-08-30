Чорногорія відмовилась екстрадувати до Росії експолковника ФСБ, який засудив війну в Україні
Військовий суд міста Подгориця відмовив Росії в екстрадиції колишнього полковника Федеральної служби безпеки Дмитрія Сеніна, який виїхав до Чорногорії у 2017 році й попрохав політичного притулку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.
Сенін у 2017 році виїхав із Росії через побоювання арешту після того, як була порушена кримінальна справа проти його знайомого – полковника російського МВС Дмитрія Захарченка.Колишній російський силовик попросив притулку.
У Росії тривалий час або не знали про виїзд Сеніна (бо він цез робив під вигаданим ім'ям), або ігнорували цей факт. Але у 2020-му проти нього порушили кримінальну справу за дезертирство, що передбачає до семи років ув'язнення.
У Чорногорії Сеніна затримали у 2021 році за міжнародним ордером на арешт, відтоді його справу розглядав військовий суд Подгориці.
Чорногорська влада відтоді надала експолковнику ФСБ Росії політичний притулок на підставі того, що в нього виявили українське коріння й він засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Через це Подгориця відмовила Москві в екстрадиції Сеніна, тому в Росії його й далі судитимуть заочно.
Конституційний суд Чехії раніше вирішив, що, ухвалюючи рішення про допустимість екстрадиції росіян на батьківщину для кримінального переслідування, чеські суди завжди мають враховувати наслідки вторгнення в Україну для підсудного.