В Швеции судят уроженца РФ, обвиняемого в сборе информации для ГРУ

В понедельник начался судебный процесс над гражданином Швеции российского происхождения, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства", по словам прокурора Генрика Олина, который определил иностранное государство как США.

Скворцов был арестован в ноябре вместе со своей женой во время операции в городе Накка за пределами Стокгольма. Шведские СМИ сообщили, что элитная полиция спустилась с двух вертолетов Black Hawk, чтобы арестовать супругов.

Скворцов находится под стражей с момента ареста и отрицает какие-либо правонарушения, по словам его адвоката Ульрики Борг. Его жена была освобождена без предъявления обвинений после расследования, проведенного шведской службой безопасности.

Это уже второй за последние годы судебный процесс над людьми, которых обвиняют в шпионаже на территории Швеции в пользу России и ее военной разведки.

В мае высший суд Швеции поддержал пожизненное заключение для старшего из двух шведских братьев, родившихся в Иране. Пейман Киа был приговорен к пожизненному заключению в январе в одном из крупнейших дел о шпионаже в скандинавской стране за последние десятилетия. Его брат, Паям Киа, получил девять лет и 10 месяцев. Их признали виновными в том, что они совместно работали над передачей информации в Россию в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.

В марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 16. Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.