Латвія повідомила про масштабні кібератаки з боку проросійських хакерів

У понеділок, 4 вересня, кілька підтримуваних Росією угруповань хактивістів здійснили масштабні кібератаки на сайти установ державного, фінансового та медичного секторів Латвії.

Про це заявив центр із запобігання інцидентам безпеки інформаційних технологій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними центру, спостерігалися фішингові атаки на користувачів систем електронної пошти в держуправлінні.

Центр закликав переконатися, що автентифікація системи електронної пошти доповнена засобами багатофакторної автентифікації та не є доступною без особливої потреби.

Також зафіксовано пошкодження сайтів із використанням вразливостей у цільових системах, а також потенційно руйнівні атаки на сферу охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.