Латвия сообщила о масштабных кибератаках со стороны пророссийских хакеров

В понедельник, 4 сентября, несколько поддерживаемых Россией группировок хактивистов совершили масштабные кибератаки на сайты учреждений государственного, финансового и медицинского секторов Латвии.

Об этом заявил центр по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным центра, наблюдались фишинговые атаки на пользователей систем электронной почты в госуправлении.

Центр призвал убедиться, что аутентификация системы электронной почты дополнена средствами многофакторной аутентификации и не является доступной без особой необходимости.

Также зафиксировано повреждение сайтов с использованием уязвимостей в целевых системах, а также потенциально разрушительные атаки на сферу здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.