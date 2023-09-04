Кулеба виступив перед послами Австрії: Нейтральні країни здатні займати тверду позицію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став почесним гостем конференції послів Австрії.

Як пише "Європейська правда", Кулеба звернувся до австрійського дипкорпусу по відеозв’язку.

Він висловив вдячність Австрії за значну фінансову та гуманітарну підтримку.

"З лютого 2022 року Австрія продемонструвала, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, він може бути активним, співчутливим та морально правильним. Австрія довела на власному прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію", – підкреслив глава українського МЗС.

Він закликав австрійських дипломатів активно працювати разом з їхніми українськими колегами в країнах Азії та Південної Америки, аби доносити правду про російську агресію, розширювати коаліцію на підтримку Формули миру та переконувати на власному досвіді, що нейтральність може бути проактивною.

Кулеба додав, що Україна розраховує на політичну підтримку Австрією рішення про відкриття до кінця 2023 року переговорів про вступ України до ЄС та очікує, що згодом австрійська сторона допомагатиме Україні в процесі цих переговорів.

Він особливо відзначив, що жодна австрійська компанія попри війну не вийшла з українського ринку, а деякі навіть розширили свою діяльність та інвестиції.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кулеба став почесним гостем конференції французьких послів у Парижі.

Перед цим український міністр проводив переговори з чеським колегою Яном Ліпавським у Празі, а також виступив перед чеськими дипломатами.