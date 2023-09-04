Глава поліції Північної Ірландії пішов у відставку після витоку даних

Головний констебль поліції Північної Ірландії Саймон Бірн подав у відставку через низку проблем, включаючи серйозний витік даних, що стосується особистої інформації своїх співробітників

Про це, як пише "Європейська правда", він оголосив на пресконференції, повідомляє The Guardian.

Відставку, яку прийняла рада поліції, стала наслідком цілої низки інцидентів, як-от охорону зібрань проірландських республіканців та пробританських лоялістів під час пандемії та витік даних про більш ніж 10 тисяч офіцерів та допоміжного персоналу.

Раніше Високий суд Белфаста постановив, що поліція незаконно притягнула до дисциплінарної відповідальності двох офіцерів за охорону порядку під час республіканських урочистостей у місті в лютому 2021 року під час обмежень, пов'язаних з Covid-19.

Офіцери ненадовго затримали і наділи наручники на чоловіка за підозрою в порушенні громадського порядку під час церемонії покладання вінків на місці нападу лоялістів, в результаті якого в 1992 році загинуло п'ятеро католиків.

Раніше поліція Північної Ірландії повідомила про другий за два дні інцидент, пов’язаний із витоком даних своїх співробітників – останній випадок виник після викрадення службової техніки й документів.

Під час попереднього випадку правоохоронці випадково розкрили імена та інші дані всіх 10 тисяч співробітників.

Оглядачі називають інцидент, під час якого приватні дані поліціянтів кілька годин перебували у відкритому доступі, найгіршим витоком даних в історії північноірландської поліції за останні 22 роки.