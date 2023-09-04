Глава полиции Северной Ирландии ушел в отставку после утечки данных

Начальник полиции Северной Ирландии Саймон Бирн подал в отставку из-за ряда проблем, включая серьезную утечку данных, касающихся личной информации своих сотрудников

Об этом, как пишет "Европейская правда", он объявил на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Отставка, которую принял совет полиции, стала следствием целого ряда инцидентов, таких как охрана собраний проирландских республиканцев и пробританских лоялистов во время пандемии и утечка данных о более чем 10 тысячах офицеров и вспомогательного персонала.

Ранее Высокий суд Белфаста постановил, что полиция незаконно привлекла к дисциплинарной ответственности двух офицеров за охрану порядка во время республиканских торжеств в городе в феврале 2021 года во время ограничений, связанных с Covid-19.

Офицеры ненадолго задержали и надели наручники на мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка во время церемонии возложения венков на месте нападения лоялистов, в результате которого в 1992 году погибло пятеро католиков.

Ранее полиция Северной Ирландии сообщила о втором за два дня инциденте, связанном с утечкой данных своих сотрудников – последний случай возник после похищения служебной техники и документов.

Во время предыдущего случая правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.

Обозреватели называют инцидент, во время которого личные данные полицейских несколько часов находились в открытом доступе, худшей утечкой данных в истории североирландской полиции за последние 22 года.