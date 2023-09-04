Глава Міноборони Литви розповів, з якими викликами зіткнеться наступник Резнікова

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наступнику Олексія Резнікова на посаді глави Міноборони України потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами.

Про це Анушаускас сказав журналістам у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Він наголосив, що Резніков обіймав посаду міністра оборони у найскладніший період і зумів вибудувати хороші стосунки зі своїми колегами з багатьох країн.

"Він не може автоматично передати свої контакти. Новому міністру доведеться докласти зусиль, щоб налагодити ці контакти і канали", – сказав Анушаускас.

Глава литовського Міноборони висловив сподівання, що українське політичне керівництво продовжить працювати з Резніковим через його "хороші зв'язки і контакти".

Нагадаємо, 4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони України.

На посаду міністра оборони замість Резнікова планують уже цього тижня призначити Рустема Умєрова, який зараз очолює Фонд державного майна.