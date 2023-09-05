Президентка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан за планом Путіна

Президентка Косова Вйоса Османі звинуватила Сербію у спробі дестабілізувати Західні Балкани подібно до того, як, за її словами, Росія діяла проти України у 2014 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Виступаючи під час візиту до столиці Албанії Тирани 4 вересня, Османі назвала конфлікт на Донбасі, де підтримувані Росією сепаратисти воювали з українськими військами, і анексію українського Криму орієнтиром для дій, яких зараз вживає Сербія в гарячих точках регіону.

"Точно виконуючи план, який (президент Росії Владімір) Путін реалізував у 2014 році проти України, (президент Сербії Александар) Вучич і Сербія мають на меті дестабілізувати всі Західні Балкани, і через дестабілізацію нашого регіону атакувати систему цінностей, на яких стоять ЄС і НАТО", – сказала Османі.

Османі не надала жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

Нагадаємо, на проміжних виборах у чотирьох муніципалітетах Косова у квітні, які серби бойкотували за закликом Белграда, перемогли політики албанського походження, а явка склала менш як 4%.

Зі спробою нових мерів почати роботу спалахнули протести. Зокрема, у селі Звенчан протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Як відомо, Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС