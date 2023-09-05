Mercedes надав Україні понад 100 військових вантажівок

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks поставив Міністерству оборони України понад 100 вантажівок Zetros підвищеної прохідності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сайт компанії Daimler Truck, яка є материнською компанією Mercedes-Benz.

Як йдеться у пресрелізі компанії, вантажівки потужністю до 476 кінських сил потрібні українській армії для військової підтримки та логістичних завдань.

Daimler Truck

Компанія також зазначила, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних з цими автомобілями.

Уточнюють, що ще до отримання Zetros водії пройшли навчальні курси та виїжджали на завдання на нових безкапотних автомобілях.

Кошти на закупівлю автомобілів надійшли в рамках підтримки уряду Німеччини, яку спільно курують і реалізують міністерства закордонних справ та оборони країни.

Раніше стало відомо, що серед допомоги від Швеції Україна отримала вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (приблизно 180 млн євро).

У липні повідомлялося, що до партії військової допомоги Німеччини увійшли 16 вантажівок Zetros.