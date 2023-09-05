Mercedes передал Украине более 100 военных грузовиков

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks поставил Министерству обороны Украины более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сайт компании Daimler Truck, которая является материнской компанией Mercedes-Benz.

Как сказано в пресс-релизе компании, грузовики мощностью до 476 лошадиных сил нужны украинской армии для военной поддержки и логистических задач.

Daimler Truck

Компания также отметила, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

Уточняют, что еще до получения Zetros водители прошли учебные курсы и выезжали на задания на новых бескапотных автомобилях.

Средства на закупку автомобилей поступили в рамках поддержки правительства Германии, которую совместно курируют и реализуют министерства иностранных дел и обороны страны.

Ранее стало известно, что среди помощи от Швеции Украина получила грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (примерно 180 млн евро).

В июле сообщалось, что в партию военной помощи Германии вошли 16 грузовиков Zetros.