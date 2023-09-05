Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам за рубежом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Соответствующий документ обнародован на сайте администрации Лукашенко, сообщает "Европейская правда".

Теперь гражданам Беларуси для получения нового паспорта необходимо обращаться в МВД по месту последней регистрации.

Согласно указу Лукашенко, теперь диппредставительства не могут продлевать срок действия паспорта тех, кто находится за рубежом.

Биометрический паспорт белорусский гражданин, живущий за границей, сможет получить только через МИД или через МВД Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает, что оформить сделки с имуществом также можно будет только лично или на основании доверенности, оформленной в Беларуси.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщалось, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.