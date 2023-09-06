Молдова готова виплатити "Газпрому" трохи більше 1% з вигаданого ним боргу

Уряд Молдови пропонує "Газпрому" $8,6 млн для врегулювання питання про історичний борг країни за газ.

Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За його словами, більша частина боргу не підтверджена або не здійсненна. Ба більше, аудитори дійшли висновку, що у "Молдовагаз" є право висунути "Газпрому" свої фінансові вимоги.

Парліков розповів, що аудитори відштовхувалися від суми боргу "Молдовагаз"перед "Газпромом" у $709 млн.

"Аудит підтверджує, що щодо найбільшої частини боргу або не подано всіх документів, або вона не підлягає виконанню. Із 709 млн більша частина не підтверджена або не здійсненна", – заявив міністр.

За його словами, звіт про аудит дає змогу "Молдовагаз" висунути свої претензії "Газпрому" – щодо оплати транзиту газу і з приводу зобов'язання з постачання обсягів газу Молдові.

"Якщо ви пам'ятаєте, "Газпром" торік безпідставно скоротив обсяг постачань до Молдови", – пояснив Парліков.

Виходячи з цього, позиція уряду полягає в тому, щоб "Молдовагаз" виплатила $8,6 млн і всі претензії "Газпрому" були б зняті.

Парліков додав, що в цьому полягає позиція уряду, але й тут "є місце для дискусій". Тепер в уряді чекають реакції "Газпрому" на свої пропозиції. "М'яч на їхньому боці", – заявив Парліков.

Згідно з угодою, "Молдовагаз" і "Газпром" до 1 травня 2022 року мали підписати договір про врегулювання історичної заборгованості. А до цього часу молдовська сторона повинна була провести незалежний аудит цієї заборгованості, яка сягає $700 млн.

Однак Молдова попросила російський концерн відтермінувати цю дату через те, що не встигли провести аудит заборгованості. Як сказав тоді міністр інфраструктури Андрей Спину, оголошення конкурсу на вибір аудиторської компанії збіглося з початком війни в Україні. Через це великі аудиторські компанії не захотіли брати участь у конкурсі, щоб не відправляти своїх співробітників у Молдову.

11 серпня 2022 року Молдова уклала контракти з компаніями з Норвегії та Великої Британії на проведення аудиту боргів "Молдовагаз". На це уряд виділив 800 тис. євро.

Як повідомлялося, уряд Молдови підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону, один з них передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".