Молдова готова выплатить "Газпрому" чуть более 1% от выдуманного им долга

Правительство Молдовы предлагает "Газпрому" $8,6 млн для урегулирования вопроса об историческом долге страны за газ.

Об этом во время брифинга заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По его словам, большая часть долга – не подтверждена, к этому пришли выводы международные аудиторы. Более того, аудиторы резюмировали, что у "Молдовагаза", молдавской газотранспортной компании, которая является "дочкой" "Газпрома", есть право выдвинуть своей материнской компании финансовые требования.

Парликов рассказал, что аудиторы отталкивались от суммы долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" в $709 млн: такую сумму определил российский монополист.

"Аудит подтверждает, что по наибольшей части долга либо не представлены все документы, либо она не подлежит исполнению. Из 709 млн большая часть не подтверждена или неисполнима", – заявил министр.

По его словам, отчет об аудите позволяет "Молдовагазу" выдвинуть свои претензии "Газпрому" – по оплате транзита газа и по обязательствам о поставке объемов газа Молдове.

"Если вы помните, "Газпром" в прошлом году безосновательно сократил объем поставок в Молдову", – пояснил Парликов.

Исходя из этого, позиция правительства заключается в том, чтобы "Молдовагаз" выплатила $8,6 млн и все претензии "Газпрома" были бы сняты.

Парликов добавил, что в этом заключается позиция правительства, но и здесь "есть место для дискуссий". Теперь в правительстве ждут реакции "Газпрома" на свои предложения. "Мяч на их стороне", – заявил Парликов.

Согласно договору, "Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. А до этого времени молдовская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая достигает $700 млн.

Однако Молдова попросила российский концерн отсрочить эту дату из-за того, что не успели провести аудит задолженности. Как сказал тогда министр инфраструктуры Андрей Спыну, объявление конкурса на выбор аудиторской компании совпало с началом войны в Украине. Из-за этого крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не отправлять своих сотрудников в Молдову.

11 августа 2022 года Молдова заключила контракты с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов "Молдовагаз". На это правительство выделило 800 тыс. евро.

Как сообщалось, правительство Молдовы подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у "Газпрома" для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".