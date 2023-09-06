Суд ЕС отказался отменять санкции для приближенного к Путину олигарха

Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Суде ЕС.

Суд заявил, что своими решениями, вынесенными 6 сентября, он оставляет в силе решения Совета ЕС, принятые против Пумпянского и его жены, и оставляет их имена в списке ограничительных мер.

"Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", – заявил Суд.

Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС считает, что доказательства, предоставленные Советом Евросоюза, позволяют сделать вывод, что включение его в санкционный список является обоснованным.

"Суд также отмечает, что, вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его жены, включение их имен в списки не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, которые включают, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилища и коммуникаций", – заявили в Суде.

Там также отметили, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный перечень, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".

Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.

Напомним, в июле Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперъяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима.

В прошлом году на аукционе впервые продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов.