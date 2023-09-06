Блинкен прибыл в Украину с двухдневным визитом, привез $1 млрд

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину продлится два дня, ожидают, что в его рамках американский дипломат объявит новую помощь для нашей страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Во время своего двухдневного визита, в ходе которого Блинкен остановится на ночь в Украине впервые с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, он, вероятно, объявит о новом пакете американской помощи на сумму более 1 миллиарда долларов, заявил чиновник Государственного департамента на брифинге для журналистов, посвященном этой поездке.

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Ожидается, что Блинкен, первый высокопоставленный чиновник США, посещающий Киев после начала украинского контрнаступления, встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества, сказал чиновник.

Американские официальные лица стараются публично не критиковать военную тактику Украины и на прошлой неделе заявили, что наблюдали заметный прогресс украинской армии за предыдущие 72 часа наступления на юго-востоке.

Вашингтон хотел бы обсудить с украинцами ход наступления, оценить потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут понадобиться для укрепления энергетической безопасности Украины в преддверии зимних месяцев, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

"Я думаю, что самое важное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть, услышать, как они намерены двигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.