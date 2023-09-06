Прем’єрка Данії прибула в Україну з неанонсованим візитом, виступила у Верховній Раді
Середа, 6 вересня 2023, 12:16
Прем’єрка Данії втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили данські та українські ЗМІ.
Данське TV2 повідомило, що Метте Фредеріксен прибула до Києва та опублікували фрагменти її виступу у Верховній Раді.
РБК-Україна опублікували її фото за трибуною Верховної Ради.
Про візит Фредеріксен не було відомо заздалегідь.
TV2 повідомляє, що перед приїздом до Києва Фредеріксен відвідала церкву у Бучі, де зараз розміщена фотовиставка воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації.
Як відомо, також у Києві перебуває держсекретар Ентоні Блінкен. Неофіційно повідомляють, що його візит буде дводенним.
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