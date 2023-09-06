Премьер Дании прибыла в Украину с неанонсированным визитом, выступила в Верховной Раде

Премьер Дании в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили датские и украинские СМИ.

Датское TV2 сообщило, что Метте Фредериксен прибыла в Киев и опубликовали фрагменты ее выступления в Верховной Раде.

РБК-Украина опубликовали ее фото за трибуной Верховной Рады.

О визите Фредериксен не было известно заранее.

TV2 сообщает, что перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас размещена фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных во время оккупации.

Как известно, также в Киеве находится госсекретарь Энтони Блинкен. Неофициально сообщается, что его визит будет двухдневным.