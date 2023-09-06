Премьер Дании прибыла в Украину с неанонсированным визитом, выступила в Верховной Раде
Среда, 6 сентября 2023, 12:16
Премьер Дании в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили датские и украинские СМИ.
Датское TV2 сообщило, что Метте Фредериксен прибыла в Киев и опубликовали фрагменты ее выступления в Верховной Раде.
РБК-Украина опубликовали ее фото за трибуной Верховной Рады.
О визите Фредериксен не было известно заранее.
TV2 сообщает, что перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас размещена фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных во время оккупации.
Как известно, также в Киеве находится госсекретарь Энтони Блинкен. Неофициально сообщается, что его визит будет двухдневным.
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